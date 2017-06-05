Объявлен объем экспорта нефти из порта Джейхан

2017-06-05 11:02 | www.apa.az | 3

В мае 2017 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 2 млн. 236 тыс. 93 тонны азербайджанской нефти.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, Госнефтефонду принадлежит 1 млн. 322 тыс. 980 тонн этого объема. За январь-май из порта Джейхан экспортировано 10 млн. 275 тыс. 528 тонн нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД по 1 июня 2017 года из порта Джейхан экспортировано 330 млн. 110 тыс. 127 тонн азербайджанской нефти.