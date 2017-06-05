В Азербайджане штрафы за незаконную рыбалку увеличивают в 20 раз

2017-06-05 10:57 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане штрафы за незаконный вылов рыбы и других биоресурсов увеличивают в 20 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям, штрафы за нанесение значительного ущерба при незаконном вылове рыбы и других биоресурсов определены в размере от 2000 до 3000 манатов. До этого штраф за подобное нарушение составлял от 100 до 500 манатов.

A.M.

