Dünyanın konuştuğu karara Katar'dan ilk tepki

2017-06-05 11:05 | www.trend.az | 1

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın kendisi ile diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Karardan üzüntü duyuyoruz. Körfez ülkelerinin Katar'la ilgili kararı gerekçesiz ve haksız bir karar. Katar'a karşı alınan bu karar geçersiz kalacaktır. Ortaya atılan iddialar gerçek dışı. Bu diplomatik kesinti, Katar vatandaşlarının hayatını etkilemeyecek." ifadelerine yer verdi.