В Ашхабаде стартовал Центрально-Азиатский экологический Форум

2017-06-05 11:17 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В понедельник в Ашхабаде приступил к работе трехдневный Центрально-Азиатский экологический Форум (ЦАЭФ) посвященный теме "Изменения климата и водное сотрудничество в контексте устойчивого развития в Центральной Азии", говорится в пресс-релизе мероприятия.



Участники форума - представители правительств стран Центральной Азии, международных и региональных организаций, дипломатических миссий, ведущие эксперты по охране окружающей среды, лидеры в области экологии, представители гражданского общества.



"Экологические вызовы для региона становятся сложнее, а поиск решений и ответов выходит за рамки возможностей одной страны или организации. Поэтому региональное сотрудничество и объединение усилий являются ключевыми элементами для решения экологических проблем в Центральной Азии", - сказано в материале.



ЦАЭФ послужит многосторонней платформой, стимулирующей устойчивость окружающей среды в регионе, определяя совместные региональные процессы и действия путем связывания их с глобальной экологической повесткой дня.



Задачи форума:



- Усилить междисциплинарный диалог в целях укрепления сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии;



- Активизировать совместные усилия стран Центральной Азии в решении региональных экологических проблем;



- Сформулировать и согласовать совместные действия, которые будут приниматься на основе обсуждений;



- Связать принимаемые совместные действия с глобальной экологической повесткой дня.



Форум был инициирован на основе результатов международной конференции «Сотрудничество по окружающей среде и устойчивому развитию в Центральной Азии», посвященной 15-летнему юбилею РЭЦЦА (Региональный экологический центр Центральной Азии), прошедшей 21 июня 2016 года.



Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.



Ашхабад призвал созвать в 2017 году специальную конференцию под эгидой ООН, посвященную улучшению экологической ситуации в Центральной Азии, сообщал ранее Центр новостей ООН.



Туркменистан также выдвигает инициативу о разработке Водной Стратегии ООН.



(Автор: Гусейн Гасанов)