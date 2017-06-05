В Ашхабаде стартовал Центрально-Азиатский экологический Форум
2017-06-05 11:17 | www.trend.az | 2
АШХАБАД /Trend/ - В понедельник в Ашхабаде приступил к работе трехдневный Центрально-Азиатский экологический Форум (ЦАЭФ) посвященный теме "Изменения климата и водное сотрудничество в контексте устойчивого развития в Центральной Азии", говорится в пресс-релизе мероприятия.
Участники форума - представители правительств стран Центральной Азии, международных и региональных организаций, дипломатических миссий, ведущие эксперты по охране окружающей среды, лидеры в области экологии, представители гражданского общества.
"Экологические вызовы для региона становятся сложнее, а поиск решений и ответов выходит за рамки возможностей одной страны или организации. Поэтому региональное сотрудничество и объединение усилий являются ключевыми элементами для решения экологических проблем в Центральной Азии", - сказано в материале.
ЦАЭФ послужит многосторонней платформой, стимулирующей устойчивость окружающей среды в регионе, определяя совместные региональные процессы и действия путем связывания их с глобальной экологической повесткой дня.
Задачи форума:
- Усилить междисциплинарный диалог в целях укрепления сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии;
- Активизировать совместные усилия стран Центральной Азии в решении региональных экологических проблем;
- Сформулировать и согласовать совместные действия, которые будут приниматься на основе обсуждений;
- Связать принимаемые совместные действия с глобальной экологической повесткой дня.
Форум был инициирован на основе результатов международной конференции «Сотрудничество по окружающей среде и устойчивому развитию в Центральной Азии», посвященной 15-летнему юбилею РЭЦЦА (Региональный экологический центр Центральной Азии), прошедшей 21 июня 2016 года.
Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.
Ашхабад призвал созвать в 2017 году специальную конференцию под эгидой ООН, посвященную улучшению экологической ситуации в Центральной Азии, сообщал ранее Центр новостей ООН.
Туркменистан также выдвигает инициативу о разработке Водной Стратегии ООН.
(Автор: Гусейн Гасанов)