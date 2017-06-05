Международный скандал вокруг Катара разгорается – ОБНОВЛЕНО

2017-06-05 11:20 | www.oxu.az | 2

Правительство Йемена присоединилось к решению ряда арабских государств разорвать отношения с Катаром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Как отмечает канал, Йемен назвал Катар виновным «в поддержке радикальных группировок в Йемене» и поддержал решение арабской коалиции прекратить участие вооруженных сил Катара в арабской коалиции.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией участвует в Йемене в военно-политическом конфликте на стороне правительства и воюет с шиитскими повстанцами-хуситами с 2015 года.

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Египет, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипотношений с Катаром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлениях МИД вышеупомянутых стран.

Причинами называются поддержка терроризма в регионе и оказание финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией прекратила также участие Катара в операции в Йемене.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

A.M.