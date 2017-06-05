В Баку мужчина убил женщину, с которой познакомился в ночном клубе

2017-06-05 11:26 | www.oxu.az | 2

В Баку совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, в доме жителя поселка НЗС Сергея Воробья обнаружили тело женщины 30-35 лет.

Выяснилось, что С.Воробей ночью познакомился с женщиной в одном из ночных клубов в центре города, а затем привел ее к себе домой. Здесь между ними произошел спор, и владелец дома толкнул женщину, которая упав, сломала себе шею и скончалась на месте.

С.Воробей не смог точно назвать имя женщины.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.

