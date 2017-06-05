Новруз Мамедов: Существует большая возможность для открытия новой страницы в отношениях Азербайджана и США

2017-06-05 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Существует большая возможность для открытия новой страницы в отношениях Азербайджана и США, сказал в понедельник помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

"Несмотря на большую напряженность в мире, существует большая возможность для открытия новой страницы в отношениях Азербайджана и США. Одним из самых важных подтверждений этого можно назвать два письма Дональда Трампа Президенту Азербайджана за последние две недели. В этих письмах видно, сколько возможностей существуют для открытия новой страницы в отношениях", - сказал Новруз Мамедов.

Он также коснулся речи Дональда Трампа на прошедшем недавно в Эр-Рияде Арабо-исламо-американском саммите.

"В своем выступлении Дональд Трамп представил принципы последующего сотрудничества США со странами мира. Мы приветствуем эти принципы. Многие годы мы заявляем, что эти принципы должны браться за основу во взаимоотношениях. Если бы эти принципы соблюдались, то не было бы сегодняшней напряженности, отношения дружбы, сотрудничества, партнерства между государствами успешно продолжались. Считаю, что такая перспектива есть, и мы делаем необходимые шаги в связи с этими перспективами", - сказал Новруз Мамедов.