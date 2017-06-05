Успех команды Бакинской высшей школы в полуфинале Microsoft Imagine Cup 2017

2017-06-05 11:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Команда «Нефтчи» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) успешно выступила в региональном отборе международного конкурса технологий Microsoft Imagine Cup 2017 в столице Украины Киеве и завоевала второе место.

Как говорится в сообщении Высшей школы, распространенном в понедельник, в ее составе – студенты четвертого курса БВШН Керим Керимов и Шамиль Омаров, обучающиеся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», и студентка четвертого курса Лала Мамедова, обучающаяся по специальности «Инженер по нефти и газу». На конкурсе студенты БВШН представили созданную ими систему музыкального манипулятора JABDA – музыкальное приложение для посетителей заведений. Находясь в ресторане, супермаркете или торговом центре, его пользователи смогут голосовать в приложении за любимый трек, и песня, которая наберет больше голосов, будет звучать в заведении следующей. Как считает член жюри Олег Кудренко, у проекта студентов БВШН – большие перспективы. По его словам, если проект немного доработать, то для него откроется огромный рынок.

В региональном отборе конкурса Microsoft Imagine Cup 2017 приняли участие студенческие команды из семи стран: по одной из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Литвы и Эстонии и три команды из Украины. На третье место вышла команда Грузии, а студенты из Беларуси завоевали право участвовать в финале Microsoft Imagine Cup 2017, который пройдет в июле в Сиэтле (США), где команды из разных стран мира будут бороться за главный приз – 100 тысяч долларов США, предназначенных для реализации студенческого проекта.

Студенты из Беларуси победили в региональном отборе конкурса Microsoft Imagine Cup 2017 в Киеве с проектом Scrawlless – образовательным веб-порталом для детей с церебральным параличом. С помощью платформы, аналогов которой не существует в мире, дети могут самостоятельно выполнять домашнее задание по математике, а ее отдельные инструменты помогают им чертить и считать. Сайт уже протестировали среди 100 детей, и их семьи довольны результатом.