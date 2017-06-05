МИД Катара о разрыве отношений с арабскими странами

2017-06-05 11:34 | www.oxu.az | 3

Катар считает решения четырех арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Дохой неоправданным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил МИД эмирата.

«Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Эти меры, - заверили в МИД, - не отразятся на жизни простых людей и резидентов эмирата».

Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. Кроме того, базирующая в Абу- Даби эмиратская авиакомпания Etihad Airways объявила о приостановке, начиная со вторника, авиасообщения с Катаром. Позже правительство Йемена также присоединилось к решению ряда арабских государств разорвать отношения с Катаром.

Н.О.