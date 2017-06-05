В Азербайджане предлагается перейти на безналичные расчеты с турагентами (версия 2)

2017-06-05 11:38 | www.trend.az | 3

Первая версия опубликована в 11.10

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается перейти на безналичные расчеты при осуществлении выплат турагентам.



Это предусмотрено в проекте изменений в закон "О туризме", обсуждение которого в понедельник проходит на совместном заседании парламентских комитетов по труду и социальной политике, по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.



Аналогичные изменения [переход на безналичные расчеты] предложены в законы "О социальных пособиях", "О социальном страховании", "О занятости", "О муниципальной службе", "О трудовых пенсиях" и в Трудовой кодекс Азербайджана.



Так, согласно предложенным изменениям, социальные пособия, выплаты застрахованным, взносы по обязательному страхованию, выплаты по гособеспечению, а также трудовых пенсий должны осуществляться только в безналичном виде.



Данные изменения обусловлены применением закона "О безналичных расчетах".

(Автор: Анвар Мамедов)