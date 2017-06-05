Грузинский эксперт: «Членство Грузии в НАТО важно и для Азербайджана»

2017-06-05 11:45 | www.apa.az | 3

«Азербайджан, Грузия и Турция понимают, что нужны друг другу. Все три страны желают усилить сотрудничество».

Как сообщает АПА, об этом заявил директор грузинского Центра исследований Евросоюза, представитель Фонда стратегических и международных исследований Каха Геголашвили, на международной конференции «Трехсторонние отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией: взгляд в будущее».

К.Геголашвили сказал, что все три страны региона обладают общей политической историей: «Наша геополитическая позиция также позволяет обеспечить мир и стабильность в регионе, благосостояние наших народов. Политические изменения в стране никак не влияют на отношения. Качество наших отношений высокое. Трехсторонне сотрудничество важный вопрос.

В первую очередь, это придает импульс обсуждению беспокоящих страны вопросов. Сотрудничество основано на интересах наших стран и народов. Все три страны поддерживают территориальную целостность друг друга. Грузия подписала ассоциативное соглашение с Евросоюзом. Обсуждается вопрос членства Турции в ЕС. Азербайджан же ведет переговоры с Евросоюзом по новому соглашению. Все три страны в широком смысле являются частью европейской общины. Наше сотрудничество в этой сфере имеет большое значение. Мы поддерживаем друг друга в евроатлантической интеграции. В вопросе членства в НАТО Турция поддерживает Грузию. Мы верим, что в один день мы станем членами НАТО. Это важно не только для Грузии, но и для Азербайджана. Грузия получит гарантию своей безопасности. Это окажет влияние на весь регион».