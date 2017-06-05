В Иране 31 человек заразился геморрагической лихорадкой Крым-Конго

2017-06-05 11:48 | www.apa.az | 3

В Иране 31 человек заразился геморрагической лихорадкой Крым-Конго.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом говорится в распространенной Министерством здравоохранения Ирана информации.

Трое из заразившихся этой болезнью погибли. Одной из погибших была беременная женщина, у которой были выявлены признаки этой болезни. Специалисты проведут специальное расследование для выявления истинной причины смерти женщины.

Ректор Ширазского медицинского университета сказал, что один из предположительно заразившихся геморрагической лихорадкой Крым-Конго должен был приехать в город Шираз. Но он погиб. В настоящий момент расследуются причины его смерти.

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго - острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. В течение 1-3 дней (максимум 9 дней) эта болезнь вызывает повышение температуры, головную боль, слабость, боли в суставах, тошноту, рвоту. Министерство здравоохранения Ирана рекомендует занимающимся животноводством лицам пользоваться защитными средствами, в частности перчатками, сапогами и спецодеждой.