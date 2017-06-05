Литва построит забор на границе с Россией

2017-06-05 11:40 | www.oxu.az | 2

Строительство металлического ограждения на границе Литвы и России начнётся в ближайшее время и будет закончено к 20 декабря 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Забор двухметровой высоты появится вдоль государственной границы с Калининградской областью. Работы оцениваются в 1 млн 335 тысяч евро. Средства будут выделены из литовского бюджета.

По информации Службы охраны госграницы, ограждение позволит пресечь контрабанду и защитить страну от нелегальной миграции.

Такой же забор к 2020 году появится и на границе Литвы и Белоруссии.

Н.О.