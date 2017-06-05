Турция может лишить Фетхуллаха Гюлена гражданства

2017-06-05 11:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Если лидер движения «Хизмет» Фетхуллах Гюлен, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции, не покинет в течение трех месяцев США и не приедет в Турцию, он будет лишен гражданства страны, сообщает в понедельник сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

Согласно информации, в списке лиц, которые могут быть лишены гражданства, также находящиеся за пределами Турции депутаты оппозиционной Демократической партии народов (HDP) Файсал Сарыйылдыз и Тугба Хезер, против которых возбуждено уголовное дело по обвинению в связях с РПК.

В целом в этом списке имена 130 граждан Турции, которые обвиняются в связях с РПК , движением Гюлена и террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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