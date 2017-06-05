На территории Азербайджана осадков не ожидается, температура воздуха повысится до 33 градусов тепла

2017-06-05 11:54 | www.apa.az | 3

Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-75% ночью, 50-55% днем.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем в некоторых западных районах возможны грозы и дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 18-23° тепла.