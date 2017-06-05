Завтра в Азербайджане потеплеет до 33 градусов

2017-06-05 11:54 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. К вечеру облачность усилится. Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 16-19, днем 25-30, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых западных районах возможны дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Н.О.

