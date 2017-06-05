Турция лишает гражданства Гюлена

2017-06-05 12:00 | www.oxu.az | 3

Министерство внутренних дел Турции приняло решение о лишении гражданства 130 человек, включая оппозиционного исламского богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося военного переворота в июле 2016 года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в понедельник агентство Анадолу.

Оно отмечает, что граждане, чьи имена фигурируют в списке, будут лишены гражданства, если не вернутся в Турцию в течение трех месяцев, начиная с понедельника 5 июня.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. Он был быстро подавлен силами безопасности. Турецкие власти обвинили в организации переворота оппозиционного турецкого исламского богослова Гюлена, проживающего в США.

Н.О.