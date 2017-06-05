В Азербайджане предлагается значительно ужесточить наказание за курение в неположенных местах

2017-06-05 11:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается значительно ужесточить наказание за курение в неположенных местах.

Увеличение штрафных санкций предусмотрено в проекте изменений в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждение которого в понедельник проходит на совместном заседании парламентских комитетов по труду и социальной политике, по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.

К примеру, предлагается полностью запретить курение в воздушном транспорте. Кроме того, согласно изменениям, штраф за курение в воздушном транспорте увеличивается десятикратно - со 100 до 1000 манатов.

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