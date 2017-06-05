ВС Армении продолжают обстрел позиций Азербайджана

2017-06-05 11:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции ВС Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского, Кохнегышлаг Агстафинского, Мунджуглу и Коханеби Товузского и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Тагыбейли, Шихлар, Джавахирли, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского, Мехдили и Нюзгяр Джабраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)