Выяснилась причина отсутствия Теймура Мамедова в сборной Азербайджана

2017-06-05 15:46 | www.apa.az | 2

«Мы успешно завершили первый этап подготовки. К участию в тренировках команды, проведённых в Баку, были привлечены и дополнительные боксёры. Наряду с физической подготовкой мы организовали спарринги, и я могу сказать, что команда готова к чемпионату Европы».

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, об этом заявил старший тренер мужской сборной Азербайджана по боксу Нариман Абдуллаев.

Опытный специалист оценил подготовку команды к чемпионату Европы. Он отметил, что учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к соревнованию, которое состоится 14-26-го июня в Харькове (Украина) успешно продолжаются по намеченному плану.

Сборная Азербайджана 4-го июня отправилась в Украину и приступила к последнему этапу подготовки в Харькове. По словам Абдуллаева, во втором этапе сборов основное внимание будет уделено технической и тактической подготовке: «Тренировки проходят отлично. В течение последних 10 дней мы продолжим подготовку в Харькове. Здесь планируем провести совместные сборы с местной сборной и другими командами, которые приедут в Украину».

Опытный специалист рассказал и об изменениях, произведённых в составе по сравнению с IV Исламскими играми солидарности: «Некоторые наши боксёры травмировались на Исламиаде. Поэтому мы предоставим шанс их дублёрам. Например, Тамерлан Абдуллаев, у которого рассечены брови, не сможет выйти на ринг на чемпионате Европы. Вместо него мы испытаем опытного Первиза Багирова. Произведено изменение и в 81 кг. Вместо Рауфа Рагимова постарается проявить себя Эльдар Гулиев. Месуд Юсифзаде из-за малого веса выступит не в 52 кг, а в 49 кг. В этой весовой категории выйдет на ринг наш чемпион мира Эльвин Мамишзаде. У Теймура Мамедова, боксирующего в весовой категории 91 кг, ещё до Исламиады была травма локтя, а после финального боя в этом турнире боли возобновились. На данный момент он проходит курс лечения, поэтому мы предоставим шанс победителю Европейских игр Абдулгадиру Абдуллаеву».

Абдуллаев рассказал и о целях нашей команды на чемпионате Европы. По его словам, задача заключается в том, чтобы выступить успешно и завоевать максимальное количество лицензий на чемпионат мира: «В составе нашей команды есть 3 чемпиона мира. Мы возлагаем большие надежды на Эльвина Мамишзаде, Джавида Челебиева и Магомедрасула Меджидова. Но это не значит, что в остальных мы не верим. Мы ждём успеха от каждого нашего боксёра. Многое будет зависеть и от жеребьёвки. Мы ставим перед собой цель завоевать 10 путёвок на чемпионат мира в первенстве континента. Для этого будет достаточно попасть в первую «восьмёрку».

Отметим, что на чемпионате Европы честь нашей сборной защитят Месуд Юсифзаде (49 кг), Эльвин Мамишзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Лоренцо Сотомайор (64 кг), Первиз Багиров (69 кг), Камран Шахсуварлы (75 кг), Эльдар Гулиев (81 кг), Абдулгадир Абдуллаев (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (+91 кг).