«Газпром» рассматривает TAP как дополнительный вариант

2017-06-05 16:02 | www.apa.az | 2

В рамках Петербургского международного экономического форума -2017 «Газпром» в присутствии министра экономики Италии Карло Календо и генсека МИД Греции по экономике Йоргоса Ципраса подписал с итальянской Edison (структура EdF) и греческой DEPA соглашение о создании газопровода Poseidon, который должен доставить российский газ от Турции через Грецию на юг Италии.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на газету «Коммерсант», в отличие от первого меморандума , теперь конкретно указано: основной источник газа для Poseidon — вторая нитка «Турецкого потока» (мощность 15,75 млрд. кубометров).



Мощность Poseidon не называется, но в апреле глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил о 16 млрд. кубометров в год в наземной части в Греции и до 12 млрд. кубометров в морском переходе в Италию. Таким образом, труба способна забрать газ второй нитки «Турецкого потока», поставляя около 6 млрд. кубометров газа в Грецию и Болгарию (в том числе через интерконнектор IGB) и 10 млрд. кубометров — на юг Италии.

Но, как стало известно «Коммерсанту», есть и другой вариант: 1 июня глава итальянской газотранспортной Snam Марко Альвера на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером предлагал использовать для газа второй нитки «Турецкого потока» не Poseidon, а расширение газопровода TAP.

По оценкам Snam, это как минимум вдвое дешевле Poseidon. Ресурсная база TAP — вторая очередь азербайджанского Шах-Дениза, мощность в Греции — 10 млрд. кубометров, из которых 8 млрд. кубометров уходят на юг Италии. Акционеры — SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%), стоимость проекта — около 6,5 млрд. долларов.

В «Газпроме» ситуацию не комментируют. Но, по данным газеты, монополия дала понять Snam, что готова рассматривать TAP как дополнительную опцию. «У руководства «Газпрома» очень хорошие отношения с Edison. Партнеры первыми предложили Poseidon, и без веских причин отказываться от него было бы неправильно. Poseidon можно построить быстрее, а в случае TAP неизбежно противодействие Еврокомиссии, которая всегда рассматривала этот проект как источник азербайджанского газа и альтернативу поставкам из России».



