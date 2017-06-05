Микаил Мушфиг – 109

2017-06-05 12:10 | www.oxu.az | 2

Сегодня день рождения известного азербайджанского поэта и писателя Микаила Мушфига.

Как передает Oxu.Az, Микаил Абдулкадыр оглу Исмаилзаде (Микаил Мушфиг) родился 5 июня 1908 года в Баку в семье учителя бакинской школы «Саадат» Мирзы Кадыра Исмаилзаде.

Его отец писал стихи, а также являлся автором либретто для оперы азербайджанского композитора Муслима Магомаева «Шах Исмаил». Микаил Мушфиг ещё в раннем детстве потерял родителей. Осиротевшего мальчика взяли под свою опеку его родные.

В 1915 году Микаил поступает в русскоязычную школу в Баку. В 1920 году, завершив начальное образование, поступает в бакинскую учительскую семинарию. В 1931 году Мушфиг становится выпускником Высшего педагогического института (Азербайджанский Государственный Университет) и в течение нескольких лет преподает литературу в бакинских школах.

Поэт приветствовал переход в Азербайджане в 1920-е годы с арабского алфавита на латинский. Он надеялся, что таким образом в Азербайджане и других странах Востока удастся победить неграмотность. Он также выступал активным пропагандистом традиционных азербайджанских музыкальных инструментов, которые были запрещены тогдашним режимом.

Микаил Мушфиг стал жертвой массовых сталинских репрессий, осуществлявшихся в 1930-е годы в СССР.

19 марта 1937 года, выступая перед собравшимися делегатами III пленума Союза писателей Азербайджана со стихами «Листки раздумий», созданными в форме рубаи, поэт стремился передать свои ощущения времени, свои настроения и мечты через строки:

Высокий я избрал себе маршрут -

Подъём, с борьбою сопряжённый, крут.

Мне хорошо среди людей хороших,

Что ценят человека, ценят труд!

Я молод, знаю - счастье предо мной,

Как месяц, что не стал ещё луной,

Я только распускаю парус белый-

Не вей же, чёрный ветер, над волной!

18 апреля 1937 года эти стихи, состоящие из 45 четверостиший, были опубликованы в «Литературной газете», а уже в следующих номерах той же газеты началась компания обвинений поэта в измене. Таким образом, судьба поэта была практически предрешена. 8 января 1938 года, после непродолжительного судебного заседания, «врагу народа» был вынесен смертный приговор, который был приведен в исполнение 12 марта 1939 года.

Ещё в ученические годы у Микаила проявляется глубокий интерес к литературе и особенно к поэзии. Он начал писать стихи в 1926 году, в 18 летнем возрасте и за короткое время стал одним из самых признанных азербайджанских поэтов. В период с 1930 по 1935 годы он издает десять сборников стихов. Наряду с такими знаменитыми азербайджанскими поэтами того времени, как Самед Вургун, Сулейман Рустам, Расул Рза и др., которые создали первые образцы азербайджанской поэзии, Микаил Мушфиг также плодотворно разрабатывал современную тему, затрагивая в своих произведениях созидательную деятельность освобожденного народа.

Поэмы занимают большое место в творчестве Мушфига. Наиболее знаменитыми из его поэм были: «Гая», «Мой друг», «Среди буровых», «Пастух», «Дядя Джаби» и др.). Главное достоинство эпических произведений поэта составляют полнота характеров его героев, хорошо построенный сюжет, драматизм событий и естественность диалогов. В его поэмах убедительно раскрывается внутренний мир людей.

Поэма Микаила Мушфига - «Среди буровых» - является одним из первых произведений азербайджанской поэзии, которые посвящены труду нефтяников. В поэме показывается жизнь нефтяников одного из бакинских нефтяных промыслов, раскрываются характеры героев, духовный мир человека. Автор показывает, как самоотверженный труд переделывает сознание людей.

А в сатирической поэме «Мой друг» поэт высмеивает алчных, пустых и лишённых каких бы то ни было принципов и убеждений в жизни людей. Тонкий юмор, которым пронизана эта поэма, авторские отступления и афоризмы привлекают внимание любителей сатирического жанра.

Одна из административно-территориальных единиц Гарадагского района города Баку названа в честь поэта Мушвигабадом.

На проспекте «Строителей» в Баку воздвигнут памятник поэту. Памятник Микаилу Мушфигу установлен по дороге в Хызы.

Именем Микаила Мушфига названа одна из улиц в Баку. В настоящее время в 7-м микрорайоне идёт строительство станции «Микаил Мушфиг» Бакинского метрополитена.

В честь его имени в 1975 году была открыта школа в Гяндже.

100-летнему юбилею поэта посвящена почтовая марка Азербайджана, выпущенная в 2008 году компанией «Азермарка».

В 2008 году президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о праздновании 100-летия Микаила Мушфига, юбилей которого широко отмечался во всех регионах страны. Проводились дни Мушфига, вечера поэзии и другие мероприятия.

Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО обратилось к Организации с просьбой принять участие в 2008 году в мероприятиях по случаю 100-летия со дня рождения поэта.

A.M.