Во дворах жителей поселка Сарай появилась кровавая вода – ФОТО

2017-06-05 12:17 | www.oxu.az | 2

Жителя поселка Сарай Абшеронского района жалуются на местный птицеводческий цех.

Как сообщили Oxu.Az жители поселка, отходы птицеводческого цеха напрямую пускают в канализацию, из-за чего на дворовых участках многих жителей появилась кровавая, плохо пахнущая вода.

Отправленные жителями снимки были сделаны на улицах Ени Мяхялля и Абдулла Шаига. Как видно, внутренности птиц, перья и другие отходы вместо утилизации особым способом, напрямую сбрасывают в канализацию. В результате трубы забиваются, грязные и плохо пахнущие воды текут во дворы местных жителей.

З.Г.

