Германия выводит ВВС с военно-воздушной базы Инджирлик

2017-06-05 18:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Германия выводит свои ВВС с военно-воздушной базы Инджирлик, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как пишут СМИ, ожидается, что вывод ВВС Германии с Инджирлик состоится в течение этой недели.

Как сообщалось, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не предоставила разрешения группе немецких депутатов для совершения визита на военную базу Инджирлик.

Глава МИД Турции отметил, что немецкие депутаты в настоящее время могут посещать только военно-воздушную базу Конья в одноименной провинции.

Сегодня глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибыл в Анкару для обсуждения вопроса присутствия ВВС Германии на базе Инджирлик на территории Турции.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы Инджирлик в соседние страны.

Также сообщалось, что, комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы Инджирлик на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза Инджирлик - одна из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушных операциях против террористической организации "Исламское государство".

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на Инджирлик. Самолеты Tornado совершают разведывательные полеты в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат Бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор:)

Твиттер: @rhafizoglu