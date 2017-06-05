Улучшится орошение и водоснабжение в ряде городов и районов Азербайджана (СПИСОК)

2017-06-05 18:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и приусадебных земельных участков, используемых для посева в 136 населенных пунктах 36 городов и районов с населением 375 тысяч человек, а также с целью проектирования и бурения 150 субартезианских колодцев для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» будет выделено 10,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Список населенных пунктов.