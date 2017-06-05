F-16'lar Hakurk'u vurdu

2017-06-05 12:58 | www.trend.az | 0

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanılan iki mağara, bir depo ve bir barınma alanı imha edildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Mayıs- 5 Haziran 2017 tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 30'u ölü 15'i teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 548 operasyon gerçekleştirilerek, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 278 kişi gözaltına alındı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 920 kişi gözaltına alındı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 25 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada; 30'u ölü 15'i teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Afyonkarahisar, Balıkesir, Erzurum, Adana, Antalya, Mardin, Çorum, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Kilis ve Karabük'te 105 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.258 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen 395 kişiden 81’i gözaltına alındı.