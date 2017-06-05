Украина потратила на организацию «Евровидения» 20,4 млн.евро

2017-06-05 16:12 | www.apa.az | 1

На организацию музыкального конкурса «Евровидение» Украина израсходовала 20,4 млн.евро.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель генерального директора «Национального общественного телевидения Украины» (НОТУ) Павел Грицак.

Замгендиректора НОТУ также сообщил, что после проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» осталось 5 млн. 139 тыс. 433 доллара сэкономленных средств. По его словам, «Евровидение-2017» оказалось одним из самых бюджетных конкурсов за последнее десятилетие: прошлогодний в Швеции стоил 23 млн. евро, конкурс в Австрии в 2015 году - 38,2 млн. евро, в Дании в 2014 году - 49 млн. еврo.

По словам Грицака, было продано 64 тыс. билетов, 37,4% которых приобрели иностранные гости. Доход от продажи билетов на международный конкурс «Евровидение-2017» составил 2 млн. 445 тысяч 702 доллара.

Отметим, победителем проведенного в Киеве музыкального конкурса «Евровидение-2017» стал певец из Португалии Салвадор Собрал.