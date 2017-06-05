В Facebook под именем ГЭЦ действуют поддельные страницы и группы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-06-05 16:32 | www.apa.az | 2

Государственный экзаменационный центр обратился к пользователям Facebook.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в результате проведенных расследований и на основе многочисленных обращений в ГЭЦ было установлено, что в социальной сети Facebook под именем ГЭЦ действуют многочисленные поддельные страницы и группы.

На этих страницах и в группах размещается искаженная информация о приемных экзаменах, деятельности ГЭЦ, а также на вопросы граждан даются неверные ответы.

Центр доводит до внимания пользователей, что у ГЭЦ нет в Facebook других страниц кроме https://www.facebook.com/stateexamcenter/.

«Официальная информация предоставляется только на этой странице. На ней даются ответы на вопросы пользователей. Просим вас не входить на поддельные страницы и в группы, созданные под именем ГЭЦ», - отмечается в информации.