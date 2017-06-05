Азербайджанское искусство представлено в Германии (ФОТО)

2017-06-05 19:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства в Кляйнзассене (Германия) при поддержке галереи "Берлин-Баку" состоялось открытие выставки работ азербайджанских художников "Гранат и Янардаг", сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

В экспозицию вошли произведения Ибрагима Эхрари, Алекпера Рзагулиева, Расима Бабаева, Мирджавада Джавадова, Шамота Абасова, Асмар Нариманбековой, Натига Ахмедзаде, Мусеиба Амирова, Сабины Шихлинской, Шамиля Аскерова, Исы Мамедова, Магдалены Мехтизаде, Вахида Новрузова, Арифа Амирова, Фидан Ахундовой, Самина Омидяздани, Вафы Рустамовой, Ильгара Шейдаева, Гюнай Шамси, Эльчина Велиева, Назрин Наджафи, Сепидех Каземи, Бахруза Кенгерли, Расима Гусейнова, Орхана Гусейнова, Робабеха Хуссейнпура, Ровшана Гаджизаде, Мехмаза Гхорбанпура, Асии Эрин, Кабира Алиева, а также работы немецкого фотографа Себастьяна Бургера, которые посвящены Азербайджану. Кураторы выставки – профессор, искусствовед Элизабет Хеиль.

Представленные работы выполнены в различных техниках – это графика, живопись, каллиграфия, скульптура, а также направлениях - реализм, абстракционизм, кубизм, концептуализм и других.

Произведения отражают культуру, традиции, искусство, историю Азербайджана, наше прошлое и настоящее.

Экспозиция продлится до 27 августа 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)