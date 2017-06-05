Эпидемия лихорадки в Иране: Есть жертвы – ФОТО

2017-06-05 12:57 | www.oxu.az | 2

В Иране 31 человек заразился геморрагической лихорадкой «Крым-Конго».

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, об этом говорится в распространенной министерством здравоохранения Ирана информации.

Трое из заразившихся этой болезнью погибли. Одной из погибших была беременная женщина, у которой были выявлены признаки этой болезни. Специалисты проведут специальное расследование для выявления истинной причины смерти женщины.

Ректор Ширазского медицинского университета сказал, что один из предположительно заразившихся геморрагической лихорадкой Крым-Конго должен был приехать в город Шираз. Но он погиб. В настоящий момент расследуются причины его смерти.

Геморрагическая лихорадка «Крым-Конго» - острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки «Крым-Конго». В течение 1-3 дней (максимум 9 дней) эта болезнь вызывает повышение температуры, головную боль, слабость, боли в суставах, тошноту, рвоту. Министерство здравоохранения Ирана рекомендует занимающимся животноводством лицам пользоваться защитными средствами, в частности перчатками, сапогами и спецодеждой.

Н.О.