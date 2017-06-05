Госсекретарь США призвал страны преодолеть разногласия в ситуации с Катаром

2017-06-05 19:18 | www.trend.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал арабские страны преодолеть разногласия на фоне ситуации с Катаром, передает РИА Новости.

"Я думаю, сейчас мы являемся свидетелями растущего раздражения в регионе, которое имело место в течение определенного времени, и теперь дошло до уровня, когда ряд стран решил предпринять действия для устранения этих разногласий", - сказал Тиллерсон в понедельник журналистам в Австралии, комментируя решение ряда арабских стран прекратить дипломатические отношения с Катаром.

Госсекретарь, стенограмму выступления которого распространил в Вашингтоне госдепартамент, отметил, что США призывают "все стороны сесть вместе и устранить эти разногласия". Он также подчеркнул готовность Вашингтона помочь в решении ситуации.

"Я не ожидаю, что это будет иметь какое-либо существенное влияние на борьбу с терроризмом в регионе или в мире, если такое влияние будет вообще", - сказал Тиллерсон.

Саудовская, Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.