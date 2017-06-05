В Берлине примут окончательное решение по базе "Инджирлик" в среду

2017-06-05 19:26 | www.trend.az | 3

Правительство Германии примет окончательное решение о выводе немецких военнослужащих с турецкой базы "Инджирлик" уже в среду, сообщил депутат от ХДС, специализирующийся на вопросах обороны Хеннинг Отте, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Для фракции ХДС/ХСС ясно, что мы должны уходить с Инджирлика, даже если мы там хорошо обосновались. Мы не можем отказываться от права посещения базы парламентариями", - заявил Отте. По его словам, министерство обороны Германии хорошо подготовлено к переводу военных, преимущественно на базу в Иордании.

"Переговоры министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в Турции с треском провалились. Федеральное правительство, скорее всего, примет решение на предстоящем заседании кабинета министров в среду", - сказал Отте.

Ранее в понедельник Габриэль провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, по окончании которых было объявлено о том, что Анкара пока не дает согласия на посещения немецкими депутатами авиабазы "Инджирлик". Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с Габриэлем, сославшись на плотный рабочий график.