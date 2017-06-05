AccessBank повышает уставный капитал на 55 млн. долларов

2017-06-05 17:25 | www.apa.az | 3

AccessBank может повысить уставный капитал на сумму в эквиваленте 55 млн. долларов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на аудиторский отчет банка за 2016 год, рост произойдет после подтверждения акционеров.

«Девальвация маната, которая произошла в 2015 году, оказала на банковский сектор ряд отрицательных влияний. В результате, к концу 2016 года убыток AccessBank составил 90,223 млн. манатов. А это привело к тому, что коэффициент адекватности капитала банка к концу года не отвечал требованиям. Чтобы соответствовать этим требованиям акционеры банка осуществили рост капитала на сумму 34,850 млн. манатов. Наряду с этим, в 2017 году акционеры планируют рост капитала на сумму в эквиваленте 55 млн. долларов. Тем самым, коэффициент адекватности капитала банка будет отвечать требованиям», - говорится в отчете.

Отметим, что уставный капитал AccessBank к концу 2016 года составлял 85 млн. манатов.