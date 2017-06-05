Азербайджан назван страной с самыми лучшими дорогами в СНГ

2017-06-05 13:10 | www.oxu.az | 3

The World Economic Forum составил рейтинг стран с лучшими дорогами.

Как передает Oxu.Az, согласно рейтингу международной организации, среди стран мира Азербайджан занимает 50-ое место по качеству дорог. В этом рейтинге из соседних стран Россия занимает 123 место, Грузия 78, а Армения – 81.

Также среди постсоветских стран Таджикистан занял 70 место, Украина - 137, Казахстан – 108, а Киргизия – 131.

Самые лучшие дороги в мире - во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Португалии и Омане.

В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.

Последнее 144 место в этом списке занимает Молдова, там более 40% трасс нуждаются в капитальном ремонте.

Также странами с плохими дорогами были признаны Гвинея, Монголия, Румыния, Гаити.

Н.О.