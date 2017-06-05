Сегодня Всемирный день окружающей среды

2017-06-05 13:20 | www.oxu.az | 2

Сегодня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор отмечается всем мировым сообществом ежегодно 5 июня.

Поводом к проведению этой всемирной акции послужило обращение, поступившее 11 мая 1971 года генеральному секретарю ООН.

Обращение подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды.

«Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами», - так был поставлен вопрос в этом обращении.

В 1972 году Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 государств мира, в том числе и Советского Союза. Участники конференции приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня окружающей среды 5 июня.

Всемирный день окружающей среды является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы привнести человеческий фактор в вопросы охраны окружающей среды; дать народам мира возможность активно содействовать устойчивому и справедливому развитию; способствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам являются общины; а также разъяснять полезность партнерских отношений, чтобы у всех стран и народов было более безопасное и благополучное будущее.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана каждый год в преддверии 5 июня проводит различные мероприятия в связи с защитой окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, подземных вод, минеральных сырьевых ресурсов и сохранением биологического разнообразия.

A.M.

