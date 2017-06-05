Законопроект о создании ЗСТ в Азербайджане будет представлен в парламент до конца года - глава Бакинского порта

2017-06-05 19:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Законопроект о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в Азербайджане будет представлен в Милли Меджлис до конца года, сказал журналистам в понедельник гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Он напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение с компанией DP World, которая завершила все работы и передала законопроект правительству страны.

"Важным фактором в успешной работе ЗСТ является правовой режим. Был подготовлен законопроект, и для его согласования и проведения государственной экспертизы Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании рабочей группы, руководителем которой стал вице-спикер Валех Алескеров. В течение трех месяцев будут идти процесс согласования и экспертиза, и надеюсь, что до конца года этот законопроект будет представлен в Милли Меджлис", - сказал Зиядов.

Он также отметил, что сегодняшняя встреча с послом Турции Эрканом Озоралом, который посетил порт в Аляте, где ознакомился с условиями, прошла в положительном ключе.

Зиядов также рассказал, что показатели перевалки грузовых машин через Бакинский международный морской торговый порт растут.

"В 2016 году по сравнению с 2015 годом был продемонстрирован 100-процентный рост по количеству грузовых машин, и около 23 тысяч грузовиков были отправлены из Турции в Центральную Азию и обратно. За четыре месяца этого года мы отправили уже более 10 тысяч фур в обоих направлениях. Это очень положительная тенденция, и надеемся, что она будет продолжаться", - сказал Зиядов.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)