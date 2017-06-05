День поэтов в Баку (ФОТО)

2017-06-05 19:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся VII День поэтов, сообщили Trend Life в центре. Мероприятие было посвящено памяти известного представителя литературы Азербайджана, народного поэта Мамеда Араза.

Вечер прошел при организации Союза писателей Азербайджана (СПА), Объединения молодых поэтов, в нем, наряду с видными представителями литературы Азербайджана, также приняли участие зарубежные гости.

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, в котором Мамед Араз читает стихотворение "Məni qoyma təkliyə".

Выступивший на мероприятии председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар подчеркнул, что творчество Мамеда Араза будет жить вечно, оно составляет одну из ярких страниц азербайджанской поэзии.

В своем выступлении депутат Милли Меджлиса (парламент) Ганира Пашаева отметила важное значение мероприятия с точки зрения установления и расширения творческих отношений между представителями литературы разных стран.

Выступившим была представлена награда Профессионального объединения авторов произведений науки и литературы (İLESAM).

Затем состоялось вручения награды имени Микаила Мушфига Союза писателей Азербайджана.

Отметим, что День поэтов отмечается пятого июня - в день рождения выдающегося азербайджанского поэта Микаила Мушфига.