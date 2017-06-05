Свидетель: «Я был вынужден продать рынок Акифу Човдарову и тестю Хилала Асадова»

2017-06-05 18:27 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, после процесса, возглавляемого председателем Бакинского военного суда Габибом Гасановым, адвокат Салима Мамедова Джавид Рзазаде сказал, что на процессе показания дал бывший собственник рынка «8-й километр» Чингиз Асадов. Он сказал, что создал рынок сам: «Потом мой брат убил человека. Возникли проблемы. В это время Джафар Сеидов предложил отдать рынок им в аренду. Мы пришли к согласию. Я получил оплату за год. Когда я попросил оплату за второй год, они сказали, что выкупили у меня рынок. Я обратился в суд. Было вынесено решение в мою пользу. Джафар пользовался именем бывшего министра Фархада Алиева. Поэтому ни с кем не считались. После решения суда, приставы выдворили их с рынка. После этого на рынок пришел брат Фархада Алиева Рафик Алиев и оскорбил меня. Когда я ответил ему, Фархад Алиев дал знак. Джафар и остальные избили меня. Затем они выгнали меня с рынка, похитили моего брата. Я пожаловался в главное Управление полиции города Баку. Спустя 30 минут Джафар позвонил мне и сказал, что полиция ничего им не сможет сделать.

Сказал, что я доложен отдать им рынок и 600 тысяч манатов. Понимая, что это невозможно, я передал рынок Джафару. В 2005 году при задержании Фархада я отправился в МНБ и обратился с жалобой. Так как моя супруга армянка по происхождению, Джафар давил на нас. Я был вынужден продать рынок Акифу Човдарову и тестю Хилала Асадова. Каждый месяц они платили мне».

Супруга генерала Хилала Асадова Нушаба Асадова подтвердила показания, данные на предварительном следствии.

Процесс продолжится 7 июня.

В своих показаниях в ходе предварительного следствия Н.Асадова сказала, что в конце 2005 и начале 2006 года Анвар Мамедов хотел купить рынок «8-й километр»: «О продаже рынка моему отцу сказал мой муж Хилал Асадов. Денег было мало. Хилал взял из дома 80 тысяч долларов и отдал моему отцу. Мой отец купил половину рынка и оформил на свое имя. Другую часть же рынка купил Эльшан Гусейнов».

В своих показаниях Нушаба Асадова отметила, что через некоторое время отец подарил ей рынок:

«Я не в курсе того, у кого был куплен рынок и каким образом был оформлен. Ни Хилал, ни отец ничего не говорили мне по этому поводу. При оформлении рынка на мое имя принесли документы, под которыми я подписалась. 50 процентов рынка были на мое имя. Остальные 50 процентов рынка оформлены на имя дочери Акифа Човдарова Аиды Човдаровой. Несмотря на то, что владельцами рынка были я и Аида, рынком руководил Эльшан Гусейнов».

Отметим, Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия), Салим Мамедов – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Акиф Алиев – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Орхан Османов – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 .

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым: Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.