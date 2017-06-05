Назначены члены Наблюдательного совета Фонда господдержки СМИ - СПИСОК

2017-06-05 18:41 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, нижеуказанные лица назначены членами Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики:

Из госорганов:

Гулиев Джамаладдин Гасан оглу - заведующий сектором по работе с прессой и информационными органами отдела по общественно политическим вопросам при Администрации президента Азербайджанской Республики.

Гасанов Расим Айдын оглу - руководитель группы по печатным изданиям Управления прав человека и связям с общественностью Минюста Азербайджанской Республики.

Гумбатов Интигам Расул оглу – заведующий сектором по связям с общественностью и прессы Отдела информации и связям с общественностью Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики.

Из СМИ:

Гасанов Гасан Зал оглу – главный редактор газеты «Xalq»

Гусейнов Ильгар Мамед оглу – гендиректор ИА «Trend»

Гулиев Бахруз Вагиф оглу – главный редактор газеты «Səs»

Из журналистских организаций:

Аскеров Рамиз Бахшали оглу – генсек Объединения журналистов Азербайджана

Мирзоев Аяз Низами оглу – председатель общественного объединения «Сеть азербайджанских журналистов»

Рустамов Аваз Джахангир оглу – председатель общественного объединения защиты журналистов «Ruh».