АФФА натурализовала очередного турецкого футболиста – ФОТО

2017-06-05 13:30 | www.oxu.az | 2

Молодежная сборная Азербайджана по футболу (U-21) до 9 июня проведет сбор в австрийском Зальцбурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, главный тренер команды Яшар Вахабзаде после бакинского сбора сократил число футболистов с 23-х до 19-ти.

В новый список Вахабзаде попали следующие футболисты: Фахмин Мурадбейли, Санан Ализаде (оба – «Нефтчи»), Эльтун Турабов, Махир Мадатов, Эльгюн Улуханов (все – «Карабах»), Эхтирам Шахведиев, Бахлул Мустафазаде, Юсиф Набиев (все – «Сумгайыт»), Олег Гусейнов, Ташкын Сертан, Вугар Гасанов, Алибек Мамедли (все – «Интер»), Гисмат Алыев («Габала»), Ильяс Сафарзаде («Кяпяз»), Ален Аскеров («Новиград», Хорватия), Онур Албайрак («Хобро», Дания), Будаг Насиров («Спортинг», Португалия), Серкан Балоглу («Штутгарт», Германия), Мустафа Озхитай («Ульм 1846», Германия).

В сокращенный список не попали следующие футболисты: Фарид Каримзаде, Хаял Наджафов (оба «Сумгайыт»), Тейяр Мамедов («Сабаил»), Эльнур Джафаров («Дугополье», Хорватия), Озанджан Кекчю («Фейеноорд», Голландия).

Отметим, что очередным новичком сборной стал Онур Албайрак из датского «Хобро».

Напомним, что в ходе сборов команда проведет две контрольные игры против сверстников из Чехии 5 и 8 июня.

A.M.

