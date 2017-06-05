Международный скандал вокруг Катара разгорается – ОБНОВЛЕНО

2017-06-05 13:40 | www.oxu.az | 2

Мальдивская Республика заявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

«Мальдивы становятся последней страной, которая разрывает дипломатические отношения с Катаром», - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, решение вызвано поддержкой Дохи террористических организаций во главе с «Братьями-мусульманами». После этого о разрыве отношений с Катаром заявили временное правительство Ливии и власти Йемена.

12:33

Международно признанное временное правительство Ливии со штаб-квартирой на востоке страны объявило о разрыве дипотношений с Катаром вслед за другими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

«Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения организации «Братья-мусульмане» и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года и представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира», - заявил в эфире телеканала министр иностранных дел временного правительства Ливии Мухаммед ад-Даири из Тобрука.

11:20

Правительство Йемена присоединилось к решению ряда арабских государств разорвать отношения с Катаром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Как отмечает канал, Йемен назвал Катар виновным «в поддержке радикальных группировок в Йемене» и поддержал решение арабской коалиции прекратить участие вооруженных сил Катара в арабской коалиции.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией участвует в Йемене в военно-политическом конфликте на стороне правительства и воюет с шиитскими повстанцами-хуситами с 2015 года.

08:44

Египет, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипотношений с Катаром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлениях МИД вышеупомянутых стран.

Причинами называются поддержка терроризма в регионе и оказание финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией прекратила также участие Катара в операции в Йемене.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

A.M.