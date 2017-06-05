Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

2017-06-05 19:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать вам и в вашем лице всему вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Швеция.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.