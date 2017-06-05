ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделено 10,5 млн. манатов

2017-06-05 18:42 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных земель оросительной водой и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Как передает АПА-Экономикс, в целях улучшения обеспечения посевных площадей и используемых для посевов приусадебных земельных участков оросительной водой, удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделено 10,5 млн. манатов на проектирование и бурение по 35 городам и районам 150 субартезианских скважин в 136 населенных пунктах с населением около 375 тыс. человек.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в данном распоряжении.