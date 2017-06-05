В результате стрельбы в Орландо погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-06-05 18:46 | www.apa.az | 2

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал WFTV со ссылкой на ФБР.

По его данным, инцидент не связан с терроризмом.

Согласно информации, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде.

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17:37

В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) есть многочисленные жертвы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил офис шерифа Орандж-каунти.

«Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде.