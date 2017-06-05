Официальное заявление о погребении семи детей

2017-06-05 13:50 | www.oxu.az | 2

Погребением новорожденных занимаются сотрудники Центра аналитической экспертизы при Минздраве.

Как передает Oxu.Az, об этом teleqraf.com заявил заместитель главврача Республиканской клинической больницы Махир Бабаев.

По его словам, Гюнай Ахундова, которая заявила, что ее ребенка похоронили без ее ведома, была тяжело больна:

«Во время операции мы поместили мать в реанимацию. Мы смогли ее спасти. Во время нахождения женщины в реанимации ее ребенок умер. Нам приказали передать тело ребенка Центру аналитической экспертизы, что мы и сделали с согласия матери.

Погребением новорожденных занимаются сотрудники Центра аналитической экспертизы. У матери больные почки, малокровие и другие проблемы со здоровьем. Мы сделали все, чтобы ее спасти. Мать сама нас поблагодарила, сказав, что мы спасли ее от смерти».

Отметим, что 37-летняя Гюнай Ахундова заявила axar.az, что 6 апреля прошлого года родила ребенка путем кесарева сечения в Республиканской клинической больнице им.Миркасимова. По словам Г.Ахундовой, ее ребенок умер, и его вместе с 6-ю другими умершими детьми захоронили на безымянном кладбище в поселке Говсаны.

A.M.

