Ведущей телеканала Lider стало плохо в эфире – ВИДЕО

2017-06-05 13:55 | www.oxu.az | 2

Ведущая Вусала Саиди почувствовала недомогание в прямом эфире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в эфире новостной передачи «Səda» на телеканале Lider, когда ведущая Вусала Саиди передавала эфир ведущему спортивных новостей Нурлану Вилаятоглы.

Когда Нурлан сообщал анонс спортивных новостей, у В.Саиди упало давление, и она положила голову на руку.

Ведущая сообщила, что теперь с ней все в порядке.

A.M.