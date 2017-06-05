Роналду, Месси и Буффон вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17

2017-06-05 20:05 | www.trend.az | 3

Нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси и вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финальный матч Лиги чемпионов минувшего сезона прошел в субботу. Победителем турнира стал "Реал", разгромивший в решающей игре "Ювентус" со счетом 4:1. В символическую сборную вошли восемь футболистов "Реала", который стал первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд. Роналду в пятый раз кряду стал лучшим бомбардиром турнира, Месси занял второе место.

Полностью символическая команда выглядит следующим образом:

вратари: Буффон, Ян Облак ("Атлетико", Испания);

защитники: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал"), Диего Годин ("Атлетико");

полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все - "Реал"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Тьемуэ Бакайоко ("Монако");

нападающие: Роналду, Месси, Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия).