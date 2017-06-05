Президент Азербайджана поздравил короля Швеции

2017-06-05 19:02 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции Карла Густава XVI с национальным праздником его страны.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Швеция. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции – постоянного мира и благосостояния».