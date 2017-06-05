Новый шанс для инвалидов: Высокотехнологичные протезы – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-05 14:00 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане живут более 500 тысяч человек с инвалидностью. Некоторых из них можно встретить на улице, другие не покидают пределы своих домов. Продолжить активный образ жизни, вернуться к полноценному существованию – об этом мечтает каждый из них.

В наш век стремительного развития медицины, человек с физическими ограничениями, воспользовавшись изготовленными для него протезами и ортопедическими изделиями, может вернуться в ряды здоровых людей.

Действующая в этой сфере 12 лет компания Medicom предлагает качественные ортопедические изделия, предназначенные для лечения и профилактики при заболеваниях опорно-двигательной системы после травм и операций. Продукция компании сыграла важную роль в восстановлении активного образа жизни тысяч инвалидов.

Директор Medicom Анар Рустамов рассказал, что компания была создана группой выпускников Азербайджанского медицинского университета на фоне серьезных пробелов и спроса в этой области в Азербайджане.

Цель - объединив усилия многих людей - производителей, врачей и сотрудников компании, сделать медицинские услуги более эффективными, а использование качественной медицинской ортопедической продукции – еще более эффективным и качественным.

По его словам, в Азербайджане много инвалидов с различными уровнями ампутации верхних и нижних конечностей (надколенная, подколенная, ампутация по Лисфранку, ампутация по Шопару и т.д.), которые в настоящее время используют классические протезы.

Многие из этих ампутаций связаны с сахарным диабетом, поэтому использование классических протезов, жестких и не отвечающих биомеханическим особенностям опорно-двигательной системы, доставляют затруднения больным и являются нежелательными.

При подборе протеза учитываются индивидуальные особенности каждого пациента: уровень ампутации, состояние культи, степень активности.

Во всем мире подобные услуги обходятся очень дорого и оплачиваются за счет обязательного медицинского страхования. Из-за отсутствия в Азербайджане обязательного медстрахования и учитывая покупательскую способность населения, компания предлагает протезы и ортопедические изделия по заниженной цене. К примеру, 900-1000 манатный корсет Шено, применяемый при сколиозе (искривление позвоночника) предлагается за 350-500 манатов.

В целом в сферу деятельности компании Medicom входят следующие услуги:

- Протез (протезы верхних и нижних конечностей, силиконовые косметические протезы);

- Индивидуальный ортез (туторы, протезы верхних и нижних конечностей);

- Ортопедическая продукция (корсеты для шеи, наколенники, корсеты и т.д.);

- Ортопедическая обувь (чаще всего изготавливается для детей).

Предлагаемые протезы отличаются по техническим показателям:

Транстибиальный протез с активной вакуумной системой

Протез с активной вакуумной системой широко используется при подколенных ампутациях.

Активный вакуумный прибор, установленный между сокетом и динамиком углеродной ноги протеза с активной вакуумной системой P3 Harmony, создает отрицательное давление между культей, считающейся ампутированной частью ноги, и сокетом, и благодаря этому отрицательному давлению протез и нога максимально приспосабливаются друг к другу. В результате, нога с протезом составляют единое целое, благодаря чему пациент чувствует протез как продолжение ноги, еще более спокойно и уверенно делает шаги. Еще одной важной особенностью отрицательного давления, создаваемого вакуумной системой, является то, что оно улучшает кровообращение культи, что, в свою очередь, обеспечивает скорейшее выздоровление раны на культе.

Трансфеморальный протез с системой управления «Микропроцессор C-leg»

C-leg широко применяется при надколенных ампутациях. «Микропроцессор C-leg» является электронным коленным суставом, усовершенствованным инженерами немецкой компании Ottobock. Так, специалисты C-leg, руководствуясь биомеханическими особенностями опорно-двигательной системы, обеспечили максимальное соответствие движения человека с протезом его природным движениям. Две единицы высокочувствительных сенсоров внутри коленного сустава C-leg обеспечивают приспособление к изменяемой поверхности путем отправления в систему управления микропроцессора двигательных сигналов, полученных во время ходьбы от поверхности земли. У протеза C-leg есть специальное программное обеспечение, с помощью которого можно загрузить в протез 3 разные функции в соответствии с требованиями пользователя. Например, это могут быть функции свободного передвижения, бега, а также управления велосипедом.

Шестиканальный бионический трансгумеральный протез – BeBionic 3

Протез для верхних конечностей BeBionic 3 произведен английской компанией RSL Steeper, и с точки зрения функциональности и удобства использования является самым применяемым бионическим протезом для рук в мире.

Протез для рук Bebionic 3, благодаря помещенным в него двум чувствительным электродам передает в систему управления микропроцессора двигательные сигналы, полученные от головного мозга.

Поступившие в систему управления сигналы обрабатываются и после передаются в установленные в протезе двигатели. Эти двигатели, обеспечивая свободное движение каждого пальца, обеспечивают различные движения, которыми пользователь может воспользоваться в каждодневной практике. Сустав запястья протеза для рук BeBionic также является электронно управляемым, и способен поворачиваться на 360 градусов. Локтевой сустав, использующийся при надлоктевых ампутациях, также имеет возможность электронно сгибаться и разгибаться.

Силиконовые косметические протезы для ног

Силиконовые косметические протезы для ног для ампутированных нижних конечностей по Сайму, Шопару и Лисфранку изготавливаются из природного силикона, не имеющего вредного и аллергического воздействия на кожу. Силиконовые косметические протезы изготавливаются индивидуально в соответствии с цветом кожи и анатомическим строением ног пользователя. Использование и ношение протеза является очень удобным, с визуальной точки зрения не сильно отличается от настоящей ноги.

Преимущества протезов с активной вакуумной системой над классическими протезами при подколенных ампутациях:

В классических протезах нет системы, которая полностью прикрепляла бы культю (часть конечности, оставшуюся после ампутации) к протезу.

Из-за отсутствия крепления между протезом и ногой во время ходьбы протез кажется тяжелым. Кроме того, в месте соприкосновения протеза с культей образуется пустота, при ходьбе культя трется о протез, что приводит к мозолям, некрозу (омертвению тканей). Иногда для устранения этих последствий требуется повторная операция.

В протезе с активной вакуумной системой нога и протез образуют единое целое, и при ходьбе он ощущается, как продолжение ноги.

По словам Анара Рустамова, для обращающихся в компанию пациентов с серьезными повреждениями ног (использующих классические протезы), изготавливаются уже упомянутые протезы с активной вакуумной системой:

«Уже вылеченному пациенту назначили повторную операцию. Пациент отказался от операции и решил сначала опробовать протез. В первый день с новым протезом он ощущал небольшой дискомфорт, но спустя неделю заметил, что рана заживает. Через месяц зажило 70% раны. Сейчас этот пациент не только свободно передвигается с протезом, но даже ездит на велосипеде и даже может прыгать с высоты».

Что касается классических протезов при надколенных ампутациях, то в них коленный сустав остается неподвижным, и может открываться и закрываться посредством замкового крепления. В современных вариантах используются подвижные гидравлические, тормозные, микропроцессорные коленные суставы и специальные механизмы, позволяющие поворачивать колено на 360 градусов.

Анар Рустамов отметил, что креплением протеза процесс не заканчивается. Данный процесс требует продолжительных услуг. В частности, на стадии адаптации пациент вынужден неоднократно обращаться в центр (минимум 8-10 раз). Поэтому ездить за протезом за границу обходится дороже. Человеку придется минимум 5 раз в год ездить за границу и оплачивать поездку и проживание.

Напомним, что согласно поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в рамках проекта «Обеспечение солдат и офицеров, раненных во время апрельских боев 2016 года, высокотехнологичными протезами», раненым азербайджанским военнослужащим были представлены протезы, изготовленные специалистами Medicom.

Связаться с компанией Medicom и узнать более подробную информацию можно по следующим ссылкам:

Сайт:http://medicom.az/

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/medicomorthopedy/

E-mail: a.rustamov@medicom.az

Адрес: Баку, Наримановский район, улица Тебриза, 80 E, AZ1008

Телефон: (+99412) 496 33 23, (+99455) 409 36 63, (+99455) 217 66 39.

Айтен Садыгзаде

