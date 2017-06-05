В Сабирабаде змеи заползают во дворы и дома – ФОТО

2017-06-05 14:12 | www.oxu.az | 2

В селе Гаджибабир Сабирабада беспокойство вызвало заползание змей в дворы и дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, уже несколько дней в частном доме местной жительницы Зулейхи Мехралиевой появляются змеи.

По словам владельцев дома, несмотря на то, что нескольких заползших в дом змей они убили, они продолжают приползать. Родители начали беспокоиться, что змеи могут ужалить детей.

По словам владельцев дома, потепление погоды в последние дни, культивационные работы на территориях привели к тому, что пресмыкающиеся начали заползать во дворы. Местные жители выделили важность распыления ветеринарами на территориях лекарственных средств.

A.M.

